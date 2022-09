Jugendliche blenden Carabinieri im Hubschrauber mit Laserpointer

Bozen – Die Carabinieri haben am Freitagabend verstärkt Kontrollen durchgeführt. Rund 50 Streifen standen in den Städten und auf den wichtigsten Hauptverkehrsadern im Einsatz – samt neuem Hubschrauber und zwei Spürhunden der Hundestaffel von Leifers. Der Hubschrauber, der mit Nachtsichtgerät und Scheinwerfer ausgestattet ist, kontrollierte unter anderem Parks und Flussufer aus der Vogelperspektive. Kurz vor 21.00 Uhr ist es im Bereich zwischen der Piacenza-, der Alessandria- und der Bari-Straße in Bozen zu einem traurigen Vorfall gekommen.

Als der Hubschrauber die Zone überflog hat, jemand den Piloten mit einem grünen Laserpointer geblendet. Der Pilot wollte zunächst ausweichen. Doch weil der Betroffene nicht nachgab, schaltete der Pilot den Scheinwerfer des Hubschraubers ein: Zwei Personen ergriffen die Flucht in Richtung Bari-Straße.

Zu dumm nur, dass der Hubschrauber-Pilot eine Streife der Carabinieri am Boden benachrichtigt hatte, die sich in der Nähe befand. Die beiden Übeltäter hatten sich des Laserstifts entledigt und kehrten in den Park zurück, um sich unter eine Gruppe Jugendlicher zu mischen, die ebenfalls anwesend waren.

Deshalb gelang es den Carabinieri am Boden nicht mehr, den wahren Urheber ausfindig zu machen. Unglücklicherweise wurden die Jugendlichen auch noch von ihren Eltern unterstürzt. Anstatt ihre Sprösslinge wegen ihres unverantwortlichen Verhaltens zurechtzuweisen, beschimpften die Eltern die Ordnungshüter.

Die Carabinieri haben den Vorfall der Jugendstaatsanwaltschaft gemeldet. Sollte der Täter ausfindig gemacht werden, droht ihm eine ein- bis fünfjährige Haftstrafe wegen Anschlags auf die Sicherheit von Transporten.

Insgesamt haben die Ordnungshüter rund 450 Personen und mehr als 200 Fahrzeuge überprüft. Außerdem nahmen die Carabinieri rund 60 öffentliche Lokale und deren Besucher unter die Lupe.

Mithilfe der beiden Spürhunde konnten die Carabinieri in sieben Fällen Drogen beschlagnahmen: einmal in Sterzing, aber auch in Neumarkt, und Brixen sowie viermal in Meran. In einem Fall drohen sogar strafrechtliche Folgen, während die sechs anderen Personen dem Regierungskommissariat gemeldet wurden.

Im Pustertal gab es einen Führerscheinentzug wegen Alkohols am Steuer. Zudem haben die Ordnungshüter zehn kleinere Verstöße gegen den Verkehrskodex geahndet. In Bozen konnten die Carabinieri außerdem eine Schlägerei zwischen zwei Jugendgruppen verhindern.