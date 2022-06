Jugendliche feiern Schulschluss mit zu viel Alkohol

Brixen – Hunderte Jugendliche haben in der Nacht auf Freitag in Brixen den Schulschluss gefeiert und einige haben es dabei Medienberichten zufolge übertrieben.

Die Ordnungskräfte haben kleinere Mengen Drogen und auch Alkohol sichergestellt. Der Brixner Bürgermeister hatte den Konsum von Alkohol auf öffentlichen Plätzen verboten.

Zwei Mädchen mussten wegen einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch in der Nacht auf Samstag sind in Brixen wieder vier Jugendliche wegen zu viel Alkohol im Krankenhaus gelandet. In Bozen waren es drei Jugendliche.