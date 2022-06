Junger Trentiner [23] stürzt am Ortler in den Tod

Tragischer Bergunfall am Hintergrad

Sulden – Am Ortler hat am Samstag ein junger Mann aus dem Trentino den Tod gefunden.

Der 23-Jährige war laut der Nachrichtenagentur Ansa mit einem Bergkameraden am Orlter-Hintergrad unterwegs, als er am Vormittag in die kleine Minigeroderinne gestürzt ist. Der Sturz endete mehrere Hundert Meter tiefer.

Der Notruf wurde gegen 10.30 Uhr abgesetzt. Für den Alpinisten kam aber jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Bergrettung Sulden und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 wurden zum Einsatz gerufen. Die Leiche des 23-Jährigen wurde nach Sulden gebracht.