Kaltern: Senior erleidet nach Sturz über Mauer ein Polytrauma

Kaltern – Bei einem Freizeitunfall im Gemeindegebiet von Kaltern ist am frühen Samstagnachmittag ein 80-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Der Senior stürzte über eine Mauer rund vier Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich ein Polytrauma zu. Unter anderem wurde er am Becken und an den Beinen verletzt.

Der Patient wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus nach Bozen gebracht.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz und der Notarzthubschrauber Pelikan 1.