Kastelbell: Mit den Händen in die Messer der Mähmaschine geraten

Kastelbell-Tschars – In Kastelbell in Tomberg hat sich am Sonntagvormittag um 10.25 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist eine Person mit den Händen in die Messer der Mähmaschine geraten. Die Verletzungen werden als erheblich eingestuft.

Im Einsatz standen der Notarzt und ein Rettungstransportwagen. Nachdem der Verletzte ins Meraner Krankenhaus gebracht worden war, veranlasste man die Überstellung in die Universitätsklinik nach Innsbruck.

Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber dorthin geflogen.