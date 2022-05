Kastelruth: Traktorunfall im Wald fordert Verletzten

Kastelruth – In Bad Ratzes in der Gemeinde Kastelruth ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Traktorunfall gekommen.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich der Unfall im Wald. Der Fahrer wurde dabei erheblich verletzt, musste aber nicht intubiert werden. Nach der Erstversorgung wurde der Patient ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz waren der Notarzthubschrauber Pelikan 2, die Bergrettung, die Feuerwehr und die Carabinieri.