Keine Unwettereinsätze in der Nacht – Aufräumarbeiten gehen weiter

Bozen – Bis spät in den Abend hinein hat es am Samstag noch geregnet. Dieses Mal ist es aber zu keinen größeren Problemen gekommen. Medienberichten zufolge war das auch den Einsatzkräften zu verdanken. Sie haben am Samstag den ganzen Tag über gearbeitet und Vorkehrungen für weitere starke Regenfälle getroffen.

Heute und in den nächsten Tagen wird weiter aufgeräumt.

Die Unwetter vom Freitagabend haben große Schäden angerichtet. Betroffen sind vor allem Olang, Pflersch und das Gadertal.

Die Einsatzkräfte sind auch heute noch in Alarmbereitschaft, denn wieder Landeswetterdienst meldet stehen weitere Niederschläge und Gewitter an – vor allem in den Abendstunden.

Die Lage soll sich laut Dieter Peterlin vom Landeswetterdienst mit Wochenbeginn beruhigen. Die Hitzewelle ist nun aber – wie prognostiziert – gebrochen. Es bleibt angenehm sommerlich warm.