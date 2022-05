Klausen: Auffahrunfall auf A22

Klausen – Zu einem Verkehrsunfall kam es heute Morgen in Klausen. Die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes wurden gegen 9 Uhr zum Unfallort auf der Autobahn A22 gerufen. Es hatte sich ein Auffahrunfall ereignet, an dem drei PKWs beteiligt waren. Ein Mann und eine Frau aus Deutschland zogen sich leichte bis mittelschwere Verletzungen zu und wurden in das Krankenhaus Bozen gebracht. Dabei standen das Weiße Kreuz Sektion Klausen und die Straßenpolizei im Einsatz.

Von: sis