Kleinflugzeug aus Bozen in Deutschland abgestürzt – Pilot tot

Von: luk

Bozen/Geisingen – Ein zweimotoriges Kleinflugzeug, das am Montag in Bozen gestartet war, ist in Deutschland nahe der Stadt Geisingen (Baden-Württemberg) abgestürzt. Der Pilot höheren Alters, der allein an Bord war, kam dabei ums Leben, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Wie die “Tagesschau” berichtet, wurde die Maschine – ein Flugzeug des Typs Piper Seneca – am späten Montagnachmittag als vermisst gemeldet. Sie war zum letzten Mal per Radar in einem großflächigen Waldgebiet südwestlich von Geisingen geortet worden. Zielflughafen war laut Polizei der Flugplatz in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis).

Erst nach intensiver Suche entdeckten Rettungskräfte die Wrackteile in einem Waldgebiet in der Nähe der Stadt unweit des Bodensees.

Die deutschen Behörden haben bislang keine Angaben zur Identität des verstorbenen Piloten gemacht. Es soll sich aber nicht um einen italienischen Staatsbürger handeln. Auch ob er vor oder infolge des Absturzes starb, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen zur Absturzursache laufen.

Als gesichert gilt: Als das Kleinflugzeug abgestürzt ist, gab es starken Nebel.