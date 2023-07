Kleinkind stürzt in Wien-Hernals aus Fenster

Ein Dreijähriger ist am Samstagabend in Wien-Hernals aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Dabei wurde das Kleinkind verletzt, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster waren die Eltern zum Zeitpunkt des Unglücks nicht zuhause.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr. Der Bub stürzte ab, die Berufsrettung Wien versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Exekutive ermittelte die betreffende Wohnung und verschaffte sich, weil niemand öffnete, zwangsweise Zutritt. In dem Appartement fanden die Beamten den vierjährigen Bruder des Unfallopfers schlafend vor.

Die 30-jährige Mutter der Kinder kam während des Einsatzes zurück. Die syrische Staatsbürgerin wurde wegen Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt, zum Aufenthaltsort des Vaters gab es zunächst keine Erkenntnisse. Die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien wurde über den Unfall informiert.