Klimatisierte Bar der Tagesstätte in Meran auch am Vormittag geöffnet

Meran – Meraner Seniorinnen und Senioren haben die Möglichkeit, in der klimatisierten Bar der Tagesstätte VITA (Otto-Huber-Straße 8 im zweiten Stock) Schutz vor der sommerlichen Hitzewelle zu finden. Die Öffnungszeiten der Einrichtung wurden nun erweitert.

In der Seniorentagesstätte VITA in der Otto-Huber-Straße Nr. 8 im zweiten Stock können ältere Menschen die heißen Sommertage in der klimatisierten Bar gemeinsam mit Freunden und Bekannten verbringen. Es gibt dort warme und gekühlte Getränke und die Gäste haben die Möglichkeit, Schach, Karten oder Tombola zu spielen, ein Buch aus der Bibliothek zu lesen oder einfach nur auf einen gemütlichen „Ratscher” vorbeizukommen.

Die Tagesstätte hat täglich von Montag bis Freitag durchgehend von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet (Telefon +39 0473 223170).