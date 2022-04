Koks im Slip

Drogenkurierin in der Nacht in Bozen verhaftet

Bozen – Drogenfahnder der Staatspolizei haben bei einer nächtlichen Kontrolle an der Autobahnausfahrt Bozen Süd über 100 Gramm Kokain in einem Auto gefunden. Eine 34-jährige Frau wurde in der Folge festgenommen.

Im Pkw waren ein 44-jähriger Mann sowie die zehn Jahre jüngere Frau – beide in der Südtiroler Landeshauptstadt wohnhaft.

Da beide Fahrzeuginsassen wegen Drogendelikten vorbestraft waren, haben die Exekutivbeamten eine gründliche Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden bei dem 44-Jährigen einige Gramm Kokain gefunden. Die Frau hatte hingegen etwas mehr als 100 Gramm Koks dabei. Versteckt war das Rauschmittel laut Polizeiangaben in zwei Beuteln im Slip der 34-Jährigen.

Das Kokain hätte rund 15.000 Euro eingebracht.

Die Frau wurde verhaftet und in den Hausarrest überstellt. Der Mann wurde hingegen auf freiem Fuß angezeigt.

Allein im vergangenen Monat hat die Staatspolizei in Südtirol neun Drogenkuriere festgenommen und über 2,5 Kilogramm Kokain und Heroin beschlagnahmt.