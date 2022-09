Koks und Haschisch in der Wohnung

Bozen – In der Florenz-Straße in Bozen ist ein Familienvater in seiner Wohnung festgenommen worden. Dem Mann wird Drogenhandel vorgeworfen. Am Samstagabend klickten die Handschellen. Als die Polizei im Gebäude auftauchte, sorgte dies für beträchtlichen Aufruhr unter den Nachbarn.

Der Ermittlungsrichter hat in der Zwischenzeit die Untersuchungshaft bestätigt. Die Polizei hält sich zu den Ermittlungen noch bedeckt.

Wie die Zeitung Alto Adige berichtet, glaubte der der mutmaßliche Täter offenbar, nicht ins Visier der Ordnungskräfte geraten sein. Es soll sich um einen Mann mit Migrationshintergrund handeln, der mit seiner Familie nach Bozen gezogen ist.

Bislang hat er die Zusammenarbeit mit den Ermittlern verweigert. Dadurch konnten diese zwar keine weiteren belastenden Hinweise sammeln. Allerdings trug sein Verhalten auch nicht zu seiner Entlastung bei. Deshalb wurde der Mann in Untersuchungshaft überstellt.

Die Polizei hatte vor dem Zugriff die Vermieterin kontaktiert – eine Frau aus Bologna, die von den illegalen Aktivitäten in ihrem Appartement nichts gewusst hat und aus allen Wolken gefallen ist.

Wie die Beamten vermuten, war in der Wohnung mit durchaus beachtlichen Mengen an Rauschgift gehandelt worden. Die Ermittler haben mehrere 100 Gramm Haschisch und Kokain sichergestellt.

In Kürze wird der Mann in Anwesenheit seines Verteidigers vom Staatsanwalt vernommen. Gegenstand der Ermittlungen sind nun die Kontaktmänner des Verdächtigten, die ihn mit Nachschub versorgt haben.