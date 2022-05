Kriminalität in der Kurstadt: Bürgermeister spricht von “Notsituation”

Meran – In Meran gibt es immer wieder Vorfälle, die auf das Sicherheitsgefühl der Menschen schwinden lassen. So machen etwa Jugendbanden die Stadt unsicher und es kommt immer wieder zu Gewalttaten, Diebstählen und Sachbeschädigungen.

Nun schlägt auch der Bürgermeister Dario Dal Medico Alarm. Die Situation habe sich zuletzt verschlimmert. Er spricht sogar von einer Notsituation. Die Gemeinde bekomme das Problem alleine nicht mehr in den Griff. Dal Medico fordert mehr Polizeipräsenz in der Kurstadt. Er hat dazu den Regierungskommissar angerufen, der für die Sicherheit zuständig ist.

“Nicht bagatellisieren”

“Angesichts der Schwere und Häufigkeit der kriminellen Vorfälle in Meran wäre es nicht nur falsch, sondern vor allem respektlos gegenüber den Empfindlichkeiten unserer Gemeinschaft, wenn man auch nur in die Versuchung käme, die Geschehnisse zu bagatellisieren”, bekräftigte der Bürgermeister.

“Die Stadtverwaltung”, so Dal Medico weiter, “steht zunehmend an vorderster Front bei allen Maßnahmen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen und die sozialen Bedürfnisse betreffen; es gibt jedoch noch eine weitere Front, die der Sicherheit. Diese liegt in den Händen der zuständigen Behörden und von diesen erwarten wir konkretere und schnellere Antworten.”

“In Meran erleben wir eine zunehmende Notsituation, die wir nicht mit den üblichen Mitteln regeln können. Wir werden nie aufhören, den Polizeibeamten zu danken. Aber wir erwarten uns und fordern mehr Personal und mehr Präsenz vor Ort. Als Bürgermeister stehe ich in diesem Kampf um Sicherheit und Rechtmäßigkeit voll und ganz auf der Seite der Meraner und Meranerinnen. Denn Sicherheit ist ein Recht für uns alle”, so Dal Medico abschließend.