Kunst, Kultur und Begegnung in Südtirols Innovationsviertel

Von: Ivd

Bozen – Wenn die Tage länger werden, öffnen sich im NOI Techpark die Tore für Kultur und künstlerische Kreativität. Von Juni bis September verwandelt sich das Innovationsviertel in eine Bühne für Musik, Performances, Ausstellungen und Diskurs. Summer at NOI 2025 vereint internationale Kulturkollektive, künstlerische Experimente und renommierte Festivals – darunter das Südtirol Jazzfestival und Transart, die beide ihr diesjähriges Opening im NOI feiern.

An insgesamt neun Abenden spannt Summer at NOI den Bogen von elektronischer Musik über Avantgarde-Kunst bis hin zu gesellschaftsrelevanten Diskussionen. Den Auftakt macht am 5. Juni das Kulturkollektiv AMA mit einem Abend, der Kreativität, Offenheit und Gemeinschaft ins Zentrum stellt. Der 19. Juni bringt gleich drei Highlights: die Eröffnung der Ausstellung „Thinking ahead“ des Bundespreises Ecodesign in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Bozen, die erste Ausgabe der NOI TECHTALKS in Kooperation mit Eurac Research rund um Künstliche Intelligenz und ein immersives Tanz- und Klanguniversum mit S.P.E.C.K. Kollektiv und Beat Coin.

Am 27. Juni übernimmt das Südtirol Jazzfestival mit dem Amsterdamer Brainteaser Orchestra die Bühne und bringt mit seinem diesjährigen Opening innovative Klangkunst ins NOI. Urbanospective, eine Untergruppe des Fördervereins für Untergrundkultur und Jugend, schafft am 1. Juli ein Erlebnis aus Techno, visueller Kunst und Architektur. Einen Abend, der kulturelle, soziale und künstlerische Grenzen verwischt, verspricht das Kollektiv Riot Club Culture. Über einen Livestream wird das Event bis nach Palermo verlängert. Am 23. Juli ist Tanz Bozen zu Gast: Mit Landi’s Cube, einem interaktiven Choreografie-Tool mit VR-Technologie, erleben Interessierte eine neue Dimension des Tanzes. Das Kulturkollektiv Shabernak sorgt am 31. Juli für eine Mischung aus Festivalstimmung, Clubkultur und atmosphärischem Natursetting. Zum Abschluss bringt Transart am 11. September sowie am 18. September in Bruneck seine performative Avantgarde ins NOI – und macht das Innovationsviertel endgültig zur Bühne für das Unerwartete.

„Der NOI Techpark hat sich in den letzten Jahren zu einem dynamischen Ort entwickelt, an dem sich nicht nur Forschung und Wirtschaft, sondern auch lokale und internationale Künstler sowie verschiedene kulturelle Gruppierungen vernetzen“, zeigt sich NOI-Landesrat Philipp Achammer erfreut. „Gemeinsam mit Akteuren wie Transart, dem Jazzfestival, Tanz Bozen und verschiedenen Kulturkollektiven wollen wir diesen Raum für Austausch weiter ausbauen – als Plattform für Kreativität, kulturellen Dialog und gesellschaftliche Impulse“, ergänzt Birgit Mayr, Director of Brand & Placemaking im NOI.