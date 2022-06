Laas: Blitz schlägt in Baum ein

Feuer in den Laaser Leiten

Laas – Die Freiwillige Feuerwehr von Laas ist am Dienstag ausgerückt, nachdem um 14.13 Uhr Alarm geschlagen worden war. Durch einen Blitzeinschlag in den Laaser Leiten ist ein Baum in Brand geraten.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren von Allitz und Eyrs sowie die Forstbehörde.

Die Feuerwehrleute mussten zu Fuß und zunächst nur mit Waldbrandrucksäcken ausgerüstet zum Brandherd vorrücken, um eine Ausbreitung des Feuers auf den Wald zu verhindern.

Die umfangreichen Nachlöscharbeiten haben noch längere Zeit in Anspruch genommen.