Lana: 78-Jährige im Seniorenheim erstochen

Lana – Ein Österreicher im Alter von 87 Jahren steht unter dringendem Tatverdacht, am späten Sonntagnachmittag im Seniorenwohnheim Lorenzerhof in Lana die 78-jährige Maria Waschgler getötet zu haben. Die Frau stammt aus Lana und lebte in dem Heim, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Der Vorfall hat sich gegen 18.30 Uhr ereignet. Der mutmaßliche Täter hat im Garten der Einrichtung ein Küchenmesser hervorgeholt.

Die 78-Jährige befand sich dort mit einigen Mitarbeitern und anderen Bewohnern des Seniorenheims. Vor den Augen der anderen soll der Täter auf die Frau losgegangen sein und ihr einen Messerstich in die Brust verpasst haben.

Zwei Mitarbeitern des Heims ist es gelungen, den Mann zu stoppen und festzuhalten. Weiteren italienischen Medienberichten zufolge leistete der Mann keinen Widerstand. Die Carabinieri brachten den 87-Jährigen anschließend in die Kaserne.

Bei dem Österreicher soll es sich um Karl Engelmayr handeln, der seit geraumer Zeit in Südtirol lebt. Erst vor wenigen Tagen waren in dem Seniorenwohnheim wieder Besuche zugelassen worden, nachdem diese zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus ausgesetzt worden waren. Für einen Besuch ist ein grüner Pass notwendig.

Der Mann soll sich zur 78-Jährigen auf eine Parkbank gesetzt haben, bevor es zur Tat kam. Obwohl zwei Krankenpfleger und ein Notarzt sofort zur Seniorin geeilt sind, kam für sie jede Hilfe zu spät. Maria Waschgler hatte vor ihrer Pension einen Lebensmittelladen betrieben.

Laut Alto Adige sollen die Frau und der 87-Jährige in der Vergangenheit eine Weile in derselben Wohnung zusammengelebt haben. Das Tatmotiv ist allerdings immer noch unklar.