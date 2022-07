Lana: Mann bewusstlos mit Kopfverletzung aufgefunden

Lana – Die Rettungskräfte von Lana und Meran wurden gegen 18.00 Uhr zum Tribusplatz in Lana gerufen. Passanten hatten einen bewusstlosen älteren Mann aufgefunden, der aus einer Verletzung am Kopf stark blutete. Wie es zu dieser Verletzung gekommen war, ist derzeit noch unklar. Der 1949 geborene Einheimische wurde vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus von Bozen eingeliefert.

Vor Ort im Einsatz standen Notarzteinsatzfahrzeug der Sektion Meran sowie ein Rettungswagen der Sektion des Weißen Kreuzes Lana.