Land dehnt Kampagne auf Südtirols Natur- und Kulturlandschaft aus

Von: mk

Bozen – Südtirols Natur- und Kulturlandschaft ist kein Zufall. Sie ist das Ergebnis jahrhundertelanger Pflege, gelebter Traditionen und eines respektvollen Umgangs mit begrenzten Ressourcen. Mit der Erweiterung der RESPECT-Kampagne rückt das Land Südtirol nun auf Initiative von Peter Brunner, Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport, die Natur- und Kulturlandschaft als Erbe des Landes in den Mittelpunkt.

“Der Schutz unserer Natur- und Kulturlandschaft ist eine gemeinsame Aufgabe. Wir müssen die Balance zwischen Nutzung und Bewahrung finden: zwischen dem Recht, unsere Landschaft zu erleben, und dem Auftrag, sie für die Zukunft zu erhalten. RESPECT steht genau für dieses Bewusstsein und diesen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Land”, betont Landesrat Brunner anlässlich des Starts der Kampagne am 13. Juli.

Ob das “Dolomiten UNESCO Welterbe”, die traditionelle Bewässerung, die Transhumanz oder die zahlreichen Schutzgebiete: Der Mensch hat die Landschaft in Südtirol über Generationen gestaltet und bewahrt, sodass sie Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie Erholungsraum für Einheimische und Gäste bleiben konnte.

Die nun vom Land Südtirol begonnene Kampagne soll sichtbar machen, was oft als selbstverständlich hingenommen wird: nämlich dass Verantwortungsbewusstsein und klare Regeln hinter dem Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft stehen. Mit Botschaften wie “Ich bin hier zuhause” oder “Wir teilen uns einen Weg” lädt die Weiterentwicklung der RESPECT-Kampagne dazu ein, Natur und Landschaft bewusst zu erleben und Rücksicht zu nehmen.

“Die Natur- und Kulturlandschaft Südtirols bildet die Grundlage unserer UNESCO-Anerkennungen.Sie erzählt von einem über Generationen gewachsenen Miteinander von Menschen und Natur, das wir mit Respekt an künftige Generationen weitergeben können”, betont Marcella Morandini, die UNESCO-Sonderbeauftragte des Landes Südtirol.

“Respekt bedeutet mehr als Schutz: Die Natur- und Kulturlandschaft zu respektieren heißt, sie als gemeinsames Erbe zu verstehen und Verantwortung für ihren Erhalt zu übernehmen – heute und für kommende Generationen”, schließt Leo Hilpold, der Direktor des Amtes für Natur.