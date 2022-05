Kiew – Der Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat ein abgehörtes Telefongespräch zwischen einem mutmaßlichen russischen Soldaten und seiner Mutter veröffentlicht.

Aus den Worten des Soldaten wird deutlich, wie gering die Kampfmoral unter den jungen, zum Kriegsdienst verdonnerten Soldaten ist. In der Armee, in der viele nicht mehr kämpfen wollen, werden Fälle von Selbstverstümmelung und Fahnenflucht immer häufiger. Der nur 20 Jahre alte Soldat denkt nur mehr daran, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Gegen Ende des dramatischen Gesprächs rät ihm die eigene Mutter, sich schlagen zu lassen. „Lass’ dich von jemandem schlagen“, so der unglaubliche Ratschlag, der einem Heimfahrticket gleichkommt.

Im Telefongespräch, das angeblich vom Nachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums abgefangen wurde, ist ein offensichtlich demoralisierter russischer Soldat zu hören, der mit seiner zu Hause wartenden Mutter spricht. Das Gespräch, das mit der Zeit immer dramatischere Züge annimmt, legt Zeugnis darüber ab, wie entmutigt viele russischen Soldaten sind und wie gering die Kampfmoral unter ihnen ist.

Da der Krieg bereits fast drei Monate andauert, die russische Armee nur geringe Erfolge vorweisen kann, aber hohe Verluste beklagen muss, ist es wenig verwunderlich, dass besonders unter den jungen Soldaten immer stärkere Ermüdungserscheinungen und immer größere Niedergeschlagenheit um sich greifen. In dem von den ukrainischen Behörden veröffentlichten Telefonmitschnitt erklärt ein 20-jähriger Soldat aus dem sibirischen Burjatien seiner Mutter die Gründe, die ihn dazu veranlassen, den Kampf aufzugeben.

Er beklagt sich bei seiner Mutter, dass der Krieg nicht so bald enden wird und dass er nicht mehr länger in der Ukraine sein will. „Warum sollten die Ukrainer kapitulieren? Wir sind in ihrem Land. Der Krieg wird nicht so bald enden. Was zum Teufel nützt er mir? Ich bin 20. Mir ist die Ukraine völlig egal. Ich muss zurückkehren und den Dienst quittieren“, so der Soldat zu seiner Mutter. Er fügt hinzu, dass viele seiner Kameraden das Gleiche denken.

Die verzweifelte Mutter hört sich an, was ihr Sohn ihr erzählt. Sie ist darüber überrascht, dass es kaum mehr Soldaten gibt, die Russland verteidigen wollen. Seine Mutter fragt ihn dann, ob es in der russischen Armee nicht „Patrioten“ gebe, die andere Soldaten dazu ermutigen, nicht aufzugeben. Dann ermahnt sie ihn, dass er sein Land verteidigen müsse.

„Mama, wovon reden wir hier überhaupt? Nur um hier wegzukommen, hat sich der Kommandeur meiner Batterie bereits zu Beginn ins Bein geschossen! Dabei hat er sogar in Tschetschenien gedient“, so die Antwort des jungen Burjaten.

„Unsere Leute verschwinden ganz von allein. Einige sind einfach spurlos verschwunden, andere sind gefangen genommen worden, wieder andere halten sich versteckt und von einigen weiß ich, dass sie bereits wieder in Russland sind“, fährt der Soldat fort.

„Du brauchst dir nicht ins Bein zu schießen, denn wer weiß, wie das ausgehen würde“, fleht ihn daraufhin seine Mutter an. „Lass’ dich lieber von jemandem schlagen“, so der unglaubliche Ratschlag seiner Mutter.

Das Telefonat bricht an dieser Stelle nicht ab. Der junge Soldat erzählt der Mutter auch von einem militärischen Angriff auf ein Dorf, an dem er wenige Tage zuvor teilgenommen hat. Der Kommandeur habe ihm und anderen Soldaten befohlen, Granaten zu verwenden. „Zum Glück haben wir das nicht getan, denn in einem dieser Häuser waren vier Kinder“, erzählt der Soldat von seinem Kampfeinsatz.

Nach Angaben der ukrainischen Behörden sei dies nicht der erste Fall, in dem ein russischer Soldat ernsthaft eine unerlaubte Rückkehr in seine Heimat in Erwägung zieht. Vor einigen Tagen wurde eine weitere Tonaufnahme veröffentlicht, in der die Frau eines Soldaten ihrem Mann riet, „von einem Panzer zu fallen“.

Es mangelt nicht an Anzeichen, dass sich in der russischen Invasionsarmee Fälle von Selbstverstümmelung, Fahnenflucht, Befehlsverweigerung und Meuterei häufen. In einem Fall wurde ein Kommandeur absichtlich von einem Panzer überfahren.