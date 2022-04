Laurein: Ausbreitung eines Autobrandes verhindert

Laurein – Am Deutschnonsberg heulten am Ostermontag kurz vor Mittag die Feuerwehrsirenen. In Laurein im Ortsteil Bäck ist ein Auto neben einem Stadel und Wohngebäude in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Laurein stand das Fahrzeug bereits fast vollständig in Flammen.

Die mit Atemschutz ausgerüsteten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen und eine weitere Ausbreitung auf das nahe Wohngebäude und den Stadel verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.