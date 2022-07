LavazÃ¨joch: Biker erfasst auf Gegenfahrbahn Fahrradfahrerin

Bozen – Auch am vergangenen Wochenende waren die Carabinieri in Südtirol wieder gezielt auf Berg- und Passstraßen unterwegs, um Verkehrssündern Einhalt zu gebieten. Wie die Ordnungshüter aber erläutern, scheint vor allem bei den Motorradfahrern keine Besserung in Sicht zu sein, trotz empfindlicher Strafen, die im Einzelfall verhängt werden.

Am Samstag und Sonntag haben die Carabinieri auf Motorrädern am Stilfser Joch, am Reschenpass, am Nigerpass, in San Lugano, am Mendelpass und Würzjoch Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 54 Motorradfahrer überprüft und 17 Verstöße festgestellt. Insgesamt haben die Ordnungshüter 38 Punkte abgezogen. So haben die Beamten allein am Mendelpass acht Strafen ausgestellt, weil Biker die durchgezogene Mittellinie überfahren haben.

Zu einem bedenklichen Vorfall ist es am Samstagmittag auf der Straße zum Lavazèjoch gekommen. Ein Motorradfahrer aus dem Eisacktal hat eine entgegenkommende Fahrradfahrerin aus Deutschnofen erfasst. Glücklicherweise kam die Frau mit leichten Verletzungen davon. Der Biker wurde wegen des Verstoßes des Artikels 143 des Straßenverkehrskodexes (Fahren auf der Gegenfahrbahn im Kurvenbereich) mit einer Geldstrafe, dem Abzug von zehn Führerscheinpunkten und dem Führerscheinentzug für mehrere Wochen sanktioniert.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 48 zwischen Auer und San Lugano zu einem weiteren Unfall gekommen. Ein Motorradfahrer aus Österreich ist auf ein Auto aufgefahren, das seine Fahrt aufgrund der Parkplatzsuche verlangsamt hat. Der Biker wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die Kontrollen der Carabinieri auf den Berg- und Passstraßen wird bis zum Ende des Sommers hin fortgeführt, auch in der Hoffnung auf eine Abnahme der Verkehrsunfälle.