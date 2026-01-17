Lawinenabgang im Murtal: Drei Tourengeher aus Tschechien tot

Von: apa

Bei einem Lawinenunglück im steirischen Murtal sind am Samstag drei Skitourengeher aus Tschechien ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Samstagabend mitteilte, waren am Nachmittag sieben Personen von einem Lawinenabgang im Gemeindegebiet von Pusterwald betroffen. Drei von ihnen wurden von der Lawine erfasst und vollständig verschüttet. Sie konnten nur noch tot geborgen werden. Zuvor waren am Samstag fünf Menschen bei Lawinenabgängen im Salzburger Pongau getötet worden.

Die um 16:24 Uhr alarmierte Alpine Einsatzgruppe Murtal konnten die Verschütteten laut Polizei lokalisieren und teilweise ausgraben. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte jedoch nur mehr der Tod der drei Personen festgestellt werden. Die vier weiteren Begleiter, welche nicht von der Lawine erfasst worden waren, wurden von den Einsatzkräften aus dem alpinen Gelände gebracht und notfallmedizinisch erstversorgt.

Im Einsatz standen 150 Einsatzkräfte der Bergrettung aus dem Bezirk Murtal und Liezen, mehrere Einsatzteams der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Steiermark, die Alpinpolizei, weitere Polizeikräfte, drei Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung, Freiwillige Feuerwehren aus dem Bezirk Murtal und Liezen sowie das Kriseninterventionsteam.

Die Bergung der Verstorbenen aus dem alpinen Gelände wird aufgrund der Witterungsverhältnisse am Sonntag durch die Alpinpolizei mit Unterstützung der Bergrettung abgeschlossen. Der genaue Unfallhergang sowie die Identität der verunglückten Skitourengeher waren Gegenstand laufender Ermittlungen.