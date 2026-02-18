Lawinenabgang in Tirol fordert einen Toten

Von: apa

Bei einem Lawinenabgang auf eine gesperrte Skiroute in Fiss im Tiroler Bezirk Landeck Mittwochvormittag ist ein 71-jähriger Wintersportler verschüttet und tödlich verletzt worden. Reanimationsversuche blieben erfolglos, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Bei weiteren Lawinenabgängen in Kirchberg im Bezirk Kitzbühel und im Navistal wurden zwei weitere Personen verschüttet und reanimiert bzw. versucht zu reanimieren.

Das Schneebrett in Fiss war im Bereich der sogenannten Adlerroute abgegangen. Drei Wintersportler wurden dabei erfasst, zwei davon verschüttet. Betroffen war neben dem 71-jährigen Urlaubsgast auch zwei Urlauber im Alter von 41 und 34 Jahren. Beide wurden verletzt und in die Innsbrucker Klinik bzw. zu einem lokalen Arzt gebracht. Der 71-Jährige hatte als einziger der drei Alpinisten kein Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS) bei sich. Der nähere Hergang des Lawinenunfalls sowie die genauen Identitäten der Wintersportler waren zunächst nicht bekannt. Weitere Personen wurden nicht verschüttet, die Suchaktion konnte beendet werden. Der betroffene Bereich war zuvor abgesperrt worden.

Reanimationen nach Lawinenabgängen auch in Kirchberg und Navistal

In Kirchberg war das Schneebrett im freien Skiraum, außerhalb der gesicherten und kontrollierten Pistenflächen – und zwar konkret nahe der 8er-Sesselbahn “Brunn” im Bereich Pengelstein. Ein Wintersportler wurde rasch von Einsatzkräften aus den Schneemassen befreit und dann reanimiert. Auch dieser wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen und auf der Intensivstation behandelt. Über den genauen Gesundheitszustand bzw. die Identität war vorerst nichts bekannt. Mitarbeiter der Bergbahn Kitzbühel sowie der Bergrettung Kirchberg waren ebenso an Ort und Stelle wie zwei Rettungshubschrauber.

Am frühen Nachmittag ging dann laut Exekutive auch im Navistal, einem Seitental des Wipptals, im Bezirk Innsbruck-Land ein Schneebrett ab. Dabei wurde ein Alpinist verschüttet und geborgen. Auch hier versuchten Rettungskräfte eine Reanimation an Ort und Stelle.

Mehr als 30 Lawinenabgänge, weiter kritische Situation

Drei Schneebretter gingen unterdessen auch im freien Skiraum im Skigebiet Hochzillertal ab. Dabei wurde aber niemand erfasst und verschüttet, der Sucheinsatz konnte beendet werden.

Laut Leitstelle wurden bis zum frühen Nachmittag im Bundesland mehr als 30 Lawinenabgänge gemeldet. Betroffen waren vor allem die Bezirke Landeck, Schwaz und Kitzbühel. In 14 Fällen standen Notarzthubschrauber im Einsatz. In vielen Fällen konnten nach Angaben der Polizei zum Glück letztlich keine Verschütteten festgestellt werden.

In Nordtirol herrschte am Mittwoch vor allem in höheren Lagen im Westen des Landes teils weiterhin große Lawinengefahr, also Stufe 4 der fünfteiligen Skala. Bereits am Dienstag hatte die Warnstufe für die Lechtaler und Allgäuer Alpen Ost, die Verwallgruppe, das Silvrettagebirge Ost, das Mieminger Gebirge und das westlichen Karwendelgebirge gegolten. Zudem waren die Ammergauer Alpen Süd, Grieskogelgruppe, Samnaungruppe, Kaunergrat, Kühtai-Geigenkamm, Sellrain-Alpeiner Berge, Glockturmgruppe, Weißkugelgruppe, Gurgler Gruppe sowie die Stubaier Alpen Mitte betroffen. Aber auch im restlichen Bundesland blieb die Situation mit Warnstufe 3, also erheblicher Gefahr, kritisch. Ausgeprägte Schwachschichten im Altschnee könnten leicht ausgelöst werden. Gefahrenstellen seien häufig und schwer zu erkennen, hatte der Lawinenwarndienst ausdrücklich gewarnt.