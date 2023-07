Leiche auf Sandbank bei Tiroler Inn gefunden

In Reith im Alpbachtal im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Sonntag auf einer Sandbank beim Inn von einer Fußgängerin eine verweste Leiche gefunden worden. Der genaue Hintergrund war vorerst ebenso unklar wie die Identität des Opfers, sagte eine Sprecherin der Tiroler Polizei der APA am Montag und bestätigte einen Online-Bericht der Tirol-Ausgabe der “Kronen Zeitung”. Man ermittle “in alle Richtungen”, hieß es. Der Leichnam wurde an die Gerichtsmedizin überstellt.

Eine Obduktion wurde angeordnet. Wann ein Ergebnis feststehen sollte, könne man vorerst nicht sagen, hieß es. Der Leichnam dürfte offenbar stark verwest gewesen sein. Die Ermittler konnten zunächst nicht feststellen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte. Es gebe in der Gegend jedenfalls “mehrere Vermisste”, bestätigte die Sprecherin. Ob ein Zusammenhang mit den Vermisstenmeldungen bestand, war aber offen. Der Leichnam war östlich der Einmündung des Zillers in den Inn in St. Gertraudi, einem Ortsteil der Gemeinde Reith im Alpbachtal, gefunden worden.