Leiche im Eisack geborgen – Ermittlungen

Bozen – In Bozen ist am Mittwochabend in der Nähe des Einkaufszentrums Twenty ein Leichnam aus dem Eisack geborgen worden. Derzeit laufen die Ermittlungen.

Die Polizei hat den Toten als 50-jährigen Südtiroler identifiziert. Bislang haben die Ordnungshüter keine weiteren Details bekanntgegeben.

Auch ob eine Verantwortung Dritter vorliegt, wurde nicht mitgeteilt.