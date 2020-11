Österreich: Leichter Rückgang bei Corona-Neuinfektion setzt sich fort

Der leichte Rückgang bei den Corona-Neuinfektionen in Österreich setzt sich fort. Mit Stand 9.30 Uhr wurden binnen 24 Stunden 4.954 Personen positiv auf das Virus getestet. “Der harte Lockdown wirkt”, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag. Nun müssten die Zahlen aber weiter “dramatisch sinken”. Auch in den Spitälern hat sich die Lage stabilisiert. 4.405 Personen waren noch hospitalisiert, 703 davon auf Intensivstationen.

Die Zahl der Personen, die mit oder an Corona verstorben sind, ist in Österreich weiterhin hoch. Laut den Zahlen des Innenministeriums wurden binnen 24 Stunden 113 Todesopfer verzeichnet. Bisher gab es in Österreich 270.992 positive Testergebnisse. 2.886 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 203.251 sind wieder genesen.

Die Neuinfektionen teilen sich auf die Bundesländer wie folgt auf: Burgenland: 139, Kärnten: 553, Niederösterreich: 705, Oberösterreich: 1.076, Salzburg: 393, Steiermark: 738, Tirol: 461, Vorarlberg: 273 und Wien: 616.