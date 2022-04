Leichtflugzeug stürzt ab: Zwei Bozner an Bord

Bozen/Farra di Soligo – In Farra di Soligo in der Provinz Treviso ist am Samstag ein Leichtflugzeug abgestürzt. Obwohl es zunächst nach einem schlimmen Unfall aussah, konnten zwei Bozner wie durch ein Wunder das Wrack unverletzt verlassen.

Alarm wurde kurz nach 18.00 Uhr geschlagen. Am Steuer saß ein 64-Jähriger, der gemeinsam mit einem 48-Jährigen abheben wollte. Bereits in der Startphase ist es dann allerdings zu Problemen gekommen, wie Qdpnews.it berichtet.

Zeugen berichteten davon, dass das Leichtflugzeug nicht richtig an Höhe gewann und vermutlichen einen Baum oder eine Rebe in einem Weingut in der Nähe der Startrampe streifte. In nur wenigen Sekunden stürzte das Leichtflugzeug ab und prallte zu Boden.

Im Einsatz standen mehrere Rettungswagen, die Ordnungskräfte und die Feuerwehr. Während der Pilot und sein Begleiter das Flugzeug nach der Bruchlandung zwischen den Weinreben verlassen konnten, war dieses selbst stark beschädigt worden.

Ob der Unfall auf einen technischen Defekt oder auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, wird nun von den Carabinieri ermittelt. Der Pilot und sein Begleiter sind bereits am Abend nach Bozen zurückgekehrt. Glücklicherweise sind sie mit einem Schrecken davongekommen.