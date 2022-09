Leifers: Bedenklicher Zustand – Alkohol-Test mit Vehemenz abgelehnt

Leifers – Diesen Einsatz werden die Beamten der Gemeindepolizei Leifers wohl nicht so schnell vergessen. Am Dienstag gegen 11.00 Uhr wurden sie in die Galizienstraße zum Parkplatz des Friedhofs gerufen. Ein Mann war dort mit seinem Fahrzeug aufgefallen. Er wirkte konfus und prallte schließlich gegen einen Baum.

Die Ordnungshüter haben den Mann, der sich als Arbeiter aus Villanders entpuppte, angehalten. Gleich bemerkten sie, dass etwas nicht stimmte und so luden sie den Autofahrer ein, sich einem Alkohol-Test zu unterziehen.

Mit Vehemenz lehnte der Villanderer das ab. Doch ein Entrinnen gab es nicht: Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, auch weil die Polizisten eine Bierkiste im Wagen entdeckt hatten.

Schließlich begann sich der Mann aufzuregen und lauter zu werden, wodurch sich die Gemeindepolizei gezwungen sah, die Carabinieri hinzuzuziehen. Doch auch die Männer der Militärpolizei konnten den Arbeiter nicht dazu bringen, ins Röhrchen zu blasen. Wie vom Straßenverkehrskodex in diesen Fällen vorgesehen, kommt die Verweigerung des Alkohol-Tests der Höchststrafe gleich. “Es wird so gewertet, als wenn ein Autofahrer über 1,5 Promille im Blut hat”, erklärt der Kommandant der Gemeindepolizei von Leifers, Roland Pichler.

Der Villanderer wurde somit angezeigt und sein Führerschein abgenommen. Über weitere Sanktionen muss nun ein Richter bestimmen. Das von dem Arbeiter gelenkte Fahrzeug gehört dem Unternehmen, für das er unterwegs war. Andernfalls wäre es beschlagnahmt worden.

Damit war der Fall aber noch nicht erledigt. Angesichts des Zustands des Mannes wurde ein Ambulanzwagen nachalarmiert. Der Notarzt hat schließlich festgestellt, dass der Mann vermutlich lediglich betrunken war und somit nicht gegen seinen Willen ins Krankenhaus gebracht werden kann.

Nach einigen Diskussionen erklärte sich das Team des Ambulanzwagens bereit, den Mann nach Villanders zu bringen. Das Auto blieb in Leifers stehen und muss von jemand anderem abgeholt werden.