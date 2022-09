Leifers: Feuer in leerstehendem Wohngebäude

Leifers – In St. Jakob/Grutzen bei Leifers wurde die Freiwillige Feuerwehr von Leifers am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Feuer in einem leerstehenden alten Wohngebäude gerufen.

Der rasche Einsatz der Feuerwehrleute verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes.

Die Nachlöscharbeiten nahmen noch eine längere Zeit in Anspruch.

Die Ursache für den Brand ist unklar.