Leifers: Freiwilliger schmeißt Aufgabe nach Speedcheck-Strafe hin

Leifers – Die famosen Speedchecks sind mittlerweile in nahezu jeder Ortschaft in Südtirol aus dem Boden gesprießt. Nicht selten sorgen die Geschwindigkeitsmessgeräte in der orangen Box für Diskussionen – unter anderem auch in Leifers. Vor allem das Gerät am Stadtanfang im Süden, das ein Tempolimit von 40 Stundenkilometern vorschreibt, stößt manchen sauer auf. Dies trifft auch auf einen 20-Jährigen zu, der als freiwilliger Helfer gearbeitet hat.

M. D. trug Mahlzeiten für Senioren aus und brachte diese zu ihnen nach Hause. Am 28. Februar fuhr er mit dem Dienstauto des Sozialsprengels auf der Staatstraße im Süden von Leifers am Speedcheck vorbei, wie er laut der italienischen Zeitung Alto Adige erklärte.

Nach einiger Zeit wurde ihm eine Aufforderung zugestellt, ein Bußgeld in Höhe von 183 Euro zu bezahlen, weil er mit 59 anstatt mit 40 km/h die Strecke entlang gefahren war. Außerdem wurden ihm drei Führerscheinpunkte abgezogen. Die Strafe reduziere sich auf 131,10 Euro, falls sie innerhalb von fünf Tagen bezahlt werde, hieß es.

„Ich frage mich auch, welchen Sinn ein Speedcheck mit einem derart niedrigen Tempolimit an dieser Straßenstelle macht, anstatt etwa vor Schulen oder im bewohnten Zentrum“, kritisiert M. D.

Wie der freiwillige Helfer mitteilt, hat er die Strafe bezahlt. Gleichzeitig hängt er seine Aufgabe im Volontariat an den Nagel. Die Gelder, die er durch vermiedene Strafen einspare, werde er in Zukunft für wohltätige Zwecke spenden, anstatt sie der öffentlichen Verwaltung zu schenken, meint M. D. Immerhin zahle er regelmäßig seine Steuern.

Nicht selten empfinden Bürger die Speedchecks in den Ortschaften als Abzocke der Gemeinden. Das ist offenbar auch hier der Fall. Die Stadtpolizei von Leifers unterstreicht hingegen, dass die Geschwindigkeitsmessgeräte sehr zurückhaltend eingesetzt würden. Trotz allem könnte in Leifers nun die Forderung laut werden, das Tempolimit am Stadteingang im Süden auf 50 km/h zu erhöhen.