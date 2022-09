Leifers: Polizisten im Wald attackiert und verletzt

Leifers/Trient – Dass Polizeiarbeit mitunter gefährlich sein kann, mussten drei Beamte der Staatspolizei in den vergangenen Tagen am eigenen Leib erleben. Sie wurde in einem Wald bei Leifers bei einem Einsatz von einem Mann (30) aus Zentralafrika angegriffen und verletzt. Während einem Beamten eine Heilungsdauer von zehn Tagen bescheinigt wurde, haben zwei andere Polizisten eine fünftägige Heilungsdauer bestätigt bekommen.

Alarmiert wurden die Ordnungshüter von ihren Kollegen in Trient. Nach einem Diebstahl konnte das gestohlene Handy in einem bewaldeten Gebiet bei Steinmannwald in Leifers neben der Staatsstraße geortet werden. Nach dieser Meldung machte sich eine Polizeistreife auf den Weg und stieß dort auf den 30-jährigen Mann. Dieser reagierte allerdings aggressiv und ging die Exekutivbeamten mit Schlägen an. Später attackierte er sie auch mit einem großen Stein.

Mithilfe einer zweiten Polizeistreife konnte der Migrant überwältigt werden. Bei ihm fanden sich neben dem entwendeten Handy auch eine Brieftasche und ein Motorrad, die ebenfalls gestohlen worden waren.

Für den Mann klickten die Handschellen. Ihm werden Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung und Hehlerei vorgeworfen. Er wurde ins Gefängnis überstellt.