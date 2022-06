Leifers: Spürhunde erschnüffeln Drogen im Park

Leifers – Die Carabinieri von Neumarkt und die Hundestaffel von Leifers haben am Freitagabend in Leifers mehreren Kontrollen durchgeführt – unter anderem in Parks und auf öffentlichen Plätzen.

Außerdem wurden 15 Lokale überprüft, 90 Personen identifiziert und über 40 Fahrzeuge kontrolliert.

Im öffentlichen Park in der Marconi-Straße, in dem sich in der Regel Familien mit Kindern aufhalten, erschnüffelten die Spürhunde Zico und Heni einen Umschlag mit zwei Gramm Haschisch.

Die Carabinieri hatten im letzten Halbjahr bereits mehrmals abendliche Kontrollen in Leifers durchgeführt. Die Anzeigen sind um 27 Prozent angestiegen, während die Anzahl der Raubüberfälle ist zurückgegangen ist.