Long Covid: Höheres Schlaganfallrisiko und Gedächtnisprobleme

USA – Schon seit rund zwei Jahren ist bekannt, dass Covid-19 massive Auswirkungen auf das Gehirn haben kann.

Im Herbst des ersten Pandemiejahres verdichteten sich weltweit Hinweise, dass Covid-19 bei einer kleinen Anzahl von Genesenen Folgeschäden hinterlässt, die die Leistungsfähigkeit des Gehirns herabsetzen. Dies äußert sich in Konzentrations- und Erinnerungsschwächen, wobei die Betroffenen zumeist eine Art „Nebel im Gehirn“ und mentale Müdigkeit beklagen. Wenige Monate später kam der Verdacht auf, dass bei einigen Patienten die Folgen von Corona noch weit schlimmer sein könnten.

Eine US-Studie bestätigt nun den bestehenden Verdacht langfristiger Gehirnschäden als mögliche Folge von Covid-19. Mit SARS-CoV-2 infizierte Patienten besitzen ein signifikant höheres Risiko, langfristig an neurologischen Störungen zu leiden, zu denen eine ganze Reihe verschiedener Enzephalopathien gehören. Zudem werden diese Personen häufiger Opfer eines Schlaganfalls.

Seit Anbeginn der Covid-19-Pandemie vor fast drei Jahren stellten die Ärzte bei den Coronapatienten neurologische Schäden fest, die vom berüchtigten „mentalen Nebel“ bis hin zu einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle, Enzephalitis und andere Hirnerkrankungen reichten. Seitdem wird über die möglichen Ursachen dieser Schäden diskutiert, wobei als häufigste Gründe die Infektion des Nervengewebes durch das Coronavirus oder die auf die Ansteckung folgende Immunantwort auf SARS-CoV-2 genannt werden. Gesichert hingegen ist, dass ein erheblicher Prozentsatz der Covid-Patienten diese negativen Folgeerscheinungen entwickelt und unter Umständen lange Zeit darunter leidet.

In einer neuen, eingehenden Studie wurde nun eine umfassende Bewertung des Risikos neurologischer Störungen bei infizierten Personen vorgenommen. Die in den USA getätigte Studie brachte zutage, dass die Krankheit sowohl hinsichtlich der Anzahl der betroffenen Patienten als auch bezüglich des Ausmaßes und der Art der Folgen für das Gehirn beträchtliche negative Auswirkungen hat.

Durchgeführt wurde die neue Untersuchung von einem amerikanischen Forschungsteam unter der Leitung von Wissenschaftlern des Zentrums für klinische Epidemiologie, einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung des St. Louis Health Care Systems, in enger Zusammenarbeit mit der Veterans Research and Education Foundation of St. Louis und dem Washington University Department of Medicine. Die Wissenschaftler, die von Ziyad Al-Aly, Professor an der School of Medicine der US-Universität, koordiniert wurden, kamen zu ihren Schlussfolgerungen, nachdem sie in drei großen Gruppen von Studienteilnehmern mehr als 40 Arten von neurologischen Störungen ausgewertet hatten.

Die erste Gruppe bestand aus 154. 000 US-Veteranen, die zwischen dem 1. März 2020 und dem 15. Januar 2021 mittels Abstrichs positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die zweite Gruppe, die als aktuelle Kontrollgruppe fungierte, setzte sich aus 5,6 Millionen Menschen zusammen, die im gleichen Zeitraum negativ getestet worden waren. Die dritte, sogenannte historische Kontrollgruppe hingegen wurde aus weiteren 5,8 Millionen Menschen gebildet, deren ausgewertete Krankenakten aus der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie stammten.

Die Auswertung der Daten ergab, dass die Covid-19-Patienten zwölf Monate nach ihrer Genesung eine um sieben Prozent höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, neurologische Störungen und Krankheiten zu entwickeln, als die aktuelle und historische Vergleichsgruppe. Dazu gehörten „ischämische und hämorrhagische Schlaganfälle, kognitive Störungen und Gedächtnisstörungen, Störungen des peripheren Nervensystems, vorübergehende Störungen wie etwa Migräne und Krampfanfälle, Störungen des Bewegungsablaufs, psychische Störungen, sensorische Störungen, das Guillain-Barré-Syndrom und die Enzephalitis“, fassen die Forscher die Ergebnisse ihrer medizinwissenschaftlichen Studie zusammen.

Sie fanden insbesondere heraus, dass die mit dem SARS-CoV-2 infizierten Personen im Vergleich zu den beiden Kontrollgruppen um fast 80 Prozent häufiger an Gedächtnisproblemen litten. Dabei handelt es sich um den seit Bestehen der Pandemie beobachteten „kognitiven Nebel“, der einen Teil der Genesenen plagt. Bei den Covid-19-Patienten war auch die Wahrscheinlichkeit eines durch Blutgerinnsel verursachten Schlaganfalls – eine der bekannten Komplikationen von Covid-19 – um 50 Prozent höher.

Das Risiko von Krampfanfällen lag hingegen um 80 Prozent, das von psychischen Problemen wie Angstzuständen und Depressionen um 43 Prozent, jenes von Zittern und anderen Bewegungsstörungen um 42 Prozent und die Wahrscheinlichkeit von Kopfschmerzen um 35 Prozent höher. Stationär aufgenommene Patienten wiesen ein noch höheres Risiko auf.

„Die Ergebnisse zeigen die verheerenden Langzeitwirkungen von COVID-19“, so Professor Ziyad Al-Aly in einer Stellungnahme. Aufgrund der enormen Anzahl von Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert wurden – eine sehr vorsichtige Schätzung geht von 614 Millionen Menschen aus – sind weltweit Millionen von Menschen von neurologischen Störungen betroffen, was erhebliche gesundheitliche, soziale und wirtschaftliche Auswirkungen hat.

Aus diesem Grund betonen die Autoren der Studie, wie wichtig es ist, dieses weltweite Problem mit „umfassenden, koordinierten und dringenden“ Maßnahmen anzugehen. Die Einzelheiten der Untersuchung „Long-term neurological outcomes of COVID-19“ wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht.