Lüsen: Mülleimer in Wohnung brennt – Rauchgasvergiftung

Lüsen – In Lüsen hat ein Mann bei einem Feuer eine Rauchgasvergiftung erlitten.

In seiner Wohnung war Medienberichten zufolge am späten Samstagabend ein Mülleimer in Brand geraten.

Die Feuerwehr brachte das Feuer rasch unter Kontrolle, der Mann musste aber ins Krankenhaus von Brixen gebracht werden.