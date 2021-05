Lüsen: Wildschwein steuert auf Bus zu

Lüsen – Die Begegnung wird Francesco Santangelo nicht so schnell vergessen. Dem Buschauffeur, der für das Brixner Unternehmen Mellauner arbeitet, ist am Dienstag gegen 13.00 Uhr in Lüsen ein Wildschwein sehr nahe gekommen.

Wie die Tageszeitung Alto Adige berichtet, hat sich der Vorfall in der Fraktion Petschied ereignet. Der Bus stand gerade still, als der Chauffeur das Tier bemerkte. Offenbar zeigte es keinerlei Furcht vor dem Fahrzeug. Gerade noch rechtzeitig schaffte es der Lenker, die Tür zu schließen.

Francesco Santangelo schätzt, dass das Tier 80 bis 100 Kilogramm auf die Waage brachte. Der Chauffeur hatte gerade ein Wendemanöver gemacht, um darauf die Passagiere für die Fahrt nach Brixen in den Bus lassen zu können, als er das Wildschwein bemerkte.

Möglichweise befand sich das Tier auf Futtersuche. Glücklicherweise schlug es kurz darauf eine andere Richtung ein und begab sich auf eine nahegelegene Wiese.