Männer-Gewalt gegen Frauen in Meran: Im Vorjahr 144 Meldungen

Meran – Heute Vormittag traf sich das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran im Ratssaal zu seiner 100. Sitzung. Auf einer Pressekonferenz, an der auch die Vizebürgermeisterin und Referentin für Chancengleichheit Katharina Zeller teilnahm, wurde eine Bilanz der Aktivitäten der letzten zehn Jahre gezogen.

„Männer-Gewalt gegen Frauen kennt weder Zeit noch Grenzen, sie ist endemisch, kein Land – ob es nun ein industrialisiertes Land oder ein Entwicklungsland ist – und keine Nation bleibt davon verschont. Sie kennt auch keine soziokulturellen Unterschiede: Opfer und Täter gehören allen Gesellschaftsklassen an, denn laut Statistik geht die größte Gefahr von den Familienangehörigen, den Ehemännern und Vätern, gefolgt von den Freunden, den Nachbarn, engen Bekannten und Arbeitskollegen aus. Daten der Weltgesundheitsorganisation zufolge wird in ihrem Leben eine von fünf Frauen von einem Mann körperlich oder sexuell missbraucht. Deshalb wollen wir uns als Stadtverwaltung in diesem speziellen Bereich konkret engagieren, denn, wer Gewalt an Frauen verübt, verletzt ein grundlegendes Menschenrecht“, erklärte Zeller.

In Italien ist der Frauenmord das einzige Verbrechen, das nicht abnimmt, sondern in den letzten 15 Jahren im Vergleich zu anderen Tötungsdelikten um zehn Prozent gestiegen ist. Der Ort, an dem diese am häufigsten begangen werden, ist die Familie, derjenige, der die Gewalt ausübt, ist meistens der Partner.

“Aber wenn bei einem Frauenmord die Empörung und die gesellschaftliche Verurteilung fast einhellig ist, kann man das bei anderen alltäglichen Formen der Gewalt gegen Frauen nicht behaupten”, erklärt Sigrid Pisanu, Moderatorin des Netzwerks. “Männer-Gewalt gegen Frauen kennt keine soziokulturellen Unterschiede, Opfer und Täter gehören allen sozialen Schichten an. Jenseits dessen, was tagtäglich in den Medien gezeigt wird, geht das größte Risiko von Familienmitgliedern, Ehemännern und Vätern aus, gefolgt von Freunden, Nachbarn, engen Bekannten und Arbeitskollegen”.

Dieses Phänomen”, so Claudia Tomio, “ist noch zu wenig bekannt, sowohl als Dynamik als auch in den schwerwiegenden Folgen, die es mit sich bringt. Um dieses Problem anzugehen, ist ein tiefgreifender kultureller Wandel erforderlich. Bereits im Bildungssystem sollten Initiativen zum Abbau von Geschlechterstereotypen und zum Thema „emotionale Entwicklung“ ergriffen werden. Außerdem ist die Weiterbildung für Mitarbeiter*innen im Bereich Sozialdienste, Sanität, Polizeibehörden und für die Verwaltungsangestellten.

Das Netzwerk gegen Gewalt

Die Stadtverwaltung von Meran hat beschlossen, ein konkretes Engagement zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einzugehen. Bereits 2012, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des ersten Aktionsplans für die Gleichstellung von Frauen und Männern, hat die Gemeinde das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran gegründet.

Das Netzwerk setzt sich aus Verbänden und Institutionen aus dem Sozial-, Gesundheits-, Jugend- und Schulbereich sowie der Ordnungskräften zusammen, die sich sofort mit ihren Erfahrungen und ihrem Fachwissen eingebracht haben. Durch die monatlichen Treffen, die nicht einmal durch die Pandemie unterbrochen wurden und deren Zahl inzwischen auf 100 angestiegen ist, konnte eine gemeinsame Sprache entwickelt werden, die es ermöglicht, das Phänomen zu diskutieren und zu bekämpfen. Auch in Meran sind die Zahlen zur Gewalt nicht beruhigend, und die genannten sind nur die Spitze des Eisbergs.

Im Laufe der Jahre hat das Netzwerk Sensibilisierungsinitiativen für die Bevölkerung, Weiterbildungen für die Mitarbeiter*innen der Dienste, die im Netzwerk vertreten sind und Präventionsmaßnahmen mit Schwerpunkt auf junge Menschen und zunehmend unter deren direkter Beteiligung durchgeführt.

Die Reise des Netzwerks ist noch nicht zu Ende, diese runde Zahl soll eine Gelegenheit sein, sich über das Erreichte auszutauschen und den Willen zu bekräftigen, weiterhin Gedanken und Aktionen zu fördern, um einem Phänomen entgegenzuwirken, das nicht außerhalb von uns liegt, sondern in unserer Gesellschaft verwurzelt ist.

Die Zahlen in Meran

“Seit 2018”, so Pisanu, “hat das Netzwerk ein Projekt zur Überwachung von Gewaltfällen in der Region gestartet, und zwar mit Hilfe eines speziellen Erhebungsbogens, der von den Dienststellen ausgefüllt wird, die dem Netz angehören und direkten Kontakt zu Gewaltopfern haben. Im Jahr 2018 wurden 166 Formulare ausgefüllt, im Jahr 2019 insgesamt 159, im Jahr 2020 waren es 116 Meldungen, im Jahr 2021 hingegen 144.

Es wurde festgestellt, dass vier Arten von Gewalt am häufigsten vorkommen und häufig miteinander verwoben sind: psychische Gewalt (73 Prozent im Jahr 2018; 76,4 Prozent im Jahr 2019; 87,3 Prozent im Jahr 2020; 88 Prozent im Jahr 2021), körperliche Gewalt (64 Prozent im Jahr 2018; 66,9 Prozent im Jahr 2019; 69,1 Prozent im Jahr 2020 und 65 Prozent im Jahr 2021), sexuelle Gewalt (9,8 Prozent im Jahr 2018; 12,8 Prozent im Jahr 2019; 9,1 Prozent im Jahr 2020 und acht Prozent im Jahr 2021) und Stalking (17 Prozent im Jahr 2018; 9,5 Prozent im Jahr 2019; zehn Prozent im Jahr 2020 und acht Prozent im Jahr 2021). Gewalt wird meist durch den Partner/Ehepartner (66 Prozent im Jahr 2018; 59,4 Prozent im Jahr 2019; 61 Prozent im Jahr 2020 und 57,9 Prozent im Jahr 2021), den Ex-Freund oder Ehemann (15 Prozent im Jahr 2018; 19,6 Prozent im Jahr 2019) ausgeübt; 9,5 Prozent im Jahr 2020 und 17,1 Prozent im Jahr 2021), durch einen Verwandten (3,3 Prozent im Jahr 2018; 3,6 Prozent im Jahr 2019; 7,6 Prozent im Jahr 2020 und 9,3 Prozent im Jahr 2021) oder durch einen Bekannten (3,9 Prozent im Jahr 2019; acht Prozent im Jahr 2019; 14,3 Prozent im Jahr 2020 und fünf Prozent im Jahr 2021).

Die Initiativen

Das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen der Stadt Meran wurde offiziell im November 2012 mit dem Ziel gegründet, das Phänomen durch Verbesserung der Kommunikation und Stärkung der Synergien zwischen Diensten, Institutionen und aktiver Bürgerschaft zu verhindern. Dies sind die Initiativen, die das Netz bisher gefördert hat:

25/11 – Das Netzwerk zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen organisiert alljährlich einen Fackelzug durch die Straßen der Stadt, um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen zu begehen.

One Billion Rising Flashmob – Seit mehr als zehn Jahren organisiert das Netzwerk am 14. Februar in der Stadt Meran einen Flashmob, an dem städtische Verbände beteiligt sind.

Rote Bank – Die rote Bank wurde mit Hilfe von zwei Klassen der Gandhi- und der FOS-Schule erstellt und steht seit 2018 an verschiedenen Orten in der Stadt. Es befindet sich derzeit am Fuße der Rosskastanie auf der Kurpromenade, nur wenige Meter von der Postbrücke entfernt.

Kampagne gegen sexuelle Gewalt – “Ohne deine Zustimmung ist es Gewalt” – so lautet der Titel der Sensibilisierungskampagne gegen sexuelle Gewalt, die sich 2021 an junge Menschen richtet. Sechzehn Aufkleber mit Originalzeichnungen stellen die mit sexueller Gewalt verbundenen Stereotypen dar und informieren über Dienste, an die sich Frauen wenden können.

Mobilisierung von Männern – Eine Fotokampagne mit Plakaten in der Stadt und in sozialen Netzwerken, um Männer und die breite Öffentlichkeit für das Thema geschlechtsspezifische Gewalt zu sensibilisieren und ein starkes Signal an die gesamte Gesellschaft zu senden. Ab 2021 wird sie mit bekannten Gesichtern aus den Bereichen Sport, Kultur, Sozialarbeit, Gesundheit und Handel wiederholt.

Überwachung Gewaltsituationen – Die Überwachung von Gewaltsituationen im Raum Meran wird auch im Jahr 2022 fortgesetzt. Nach fünf Jahren werden die Daten von einem*r Sachverständigen analysiert und verarbeitet und in einem Bericht veröffentlicht.

Infocard – Eine der ersten Aktionen des Netzwerks: 2014 erstellte das Netzwerk eine Infokarte mit nützlichen Telefonnummern und Informationen für Frauen, die Gewalt erfahren oder sich in Risikosituationen befinden.