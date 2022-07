Mals: „Einmal volltanken bitte“ – dann haut sie ab

Mals – Die Energiekrise hat nicht nur die Preise an der Zapfsäule hochschnellen lassen. Offenbar ändern sich dadurch auch die Gewohnheiten von Kleinkriminellen. In den vergangenen Tagen hat eine junge Frau den Betreiber einer Tankstelle in Mals hinters Licht geführt.

Der Vorfall hat sich in der Ortschaft wie ein Lauffeuer verbreitet. Wie Ermittlungen der Ordnungskräfte ergaben, ist es sogar zweimal dazu gekommen, dass Treibstoff gestohlen wurde.

Der Betreiber hatte bei der Abrechnung festgestellt, dass Geld in der Kasse fehlt. Daraufhin erstattete er Anzeige. Die Carabinieri überprüften die Bilder der Überwachungskamera. Dadurch konnte die Verantwortliche identifiziert werden, berichtet die italienische Tageszeitung Alto Adige.

Auf den Aufnahmen sieht man, wie die Frau zunächst ihren Wagen volltankt und anschließend davon fährt, ohne zu bezahlen. Um nicht sofort erkannt zu werden, soll sich die Frau sogar verkleidet haben. Die Ermittlungen dauerten deshalb auch mehrere Tage.

Offenbar stammt die mutmaßliche Täterin nicht aus der Ortschaft selbst. Die Ermittlungen der Carabinieri sind noch nicht abgeschlossen. Den Ordnungshütern zufolge soll die Frau zweimal zugeschlagen und insgesamt über 100 Liter Treibstoff im Wert von rund 200 Euro entwendet haben – stets auf dieselbe Art.

Die junge Frau muss sich nun wegen erschwerten Treibstoffdiebstahls verantworten.