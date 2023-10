Mann attackiert Internet-Bekanntschaft mit Messer

In ihrer Wohnung aufgesucht

Ein 26-Jähriger soll Dienstagabend in Regau (Bezirk Vöcklabruck) eine 34-Jährige, die er nur aus dem Netz kannte, in ihrer Wohnung aufgesucht und mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Als er die Frau später zu seinem Auto bringen wollte, wurde er von einem Passanten gestört und flüchtete. Tags darauf wurde er im Zuge einer Großfahndung gefasst. Zuvor hatte er sich im Innviertel eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und war gegen einen Strommasten gerast.

Der Israeli, der aus München kam, und die Niederländerin kannten einander laut Polizei aus einem Internet-Chat. Persönlich hatten sie zuvor nie Kontakt, die Frau hatte aber auch die Chat-Bekanntschaft zuletzt nicht mehr weiter verfolgt. Am Dienstagabend stand der Mann dann plötzlich vor ihrer Tür. Er soll sie in die Wohnung gedrängt, mit einem Messer attackiert und einige Stunden festgehalten haben. Am späteren Abend verließ er mit der Frau das Haus. Offenbar wollte er mit ihr zu seinem Wagen gehen. Als ein Passant vorbeikam, versuchte die Niederländerin zu entkommen. Dabei wurde sie noch einmal von ihrem Peiniger mit dem Messer verletzt, dann flüchtete er mit einem Auto.

An Mittwoch wurde der Israeli im Zuge einer Großfahndung von der Polizei entdeckt, es kam zu einer Verfolgungsjagd. Diese endete, als der Flüchtende mit dem Auto gegen einen Strommasten im Innviertel krachte – die Exekutive geht von einem Suizidversuch aus. Kurz bevor er festgenommen wurde, unternahm er im Wagen noch einen weiteren. Der Mann wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. Er ist nach eier Notoperation außer Lebensgefahr.

(S E R V I C E – In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)