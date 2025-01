Mann bei Lawinenabgang in Tirol verschüttet und geborgen

In Tirol herrschte am Mittwoch große Lawinengefahr

Von: apa

Ein Wintersportler ist Mittwochvormittag bei einem Lawinenabgang im freien Gelände am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal offenbar verschüttet worden. Der Mann wurde laut Medienberichten von Einsatzkräften ausgegraben und geborgen. Sein genauer Gesundheitszustand war vorerst nicht bekannt. Er soll aber bisher unbestätigten Informationen zufolge lebend aus den Schneemassen befreit worden sein und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Eine Begleitperson, die offenbar unverletzt blieb, hatte die Rettungskette in Gang gesetzt, hieß es. Das Schneebrett soll in der sogenannten Kleegrube nahe des Tuxer Fernerhauses abgegangen sein. Im Einsatz standen die Bergrettung Tux, Lawinenhunde sowie der Polizeihubschrauber Libelle Tirol und der Notarzthubschrauber Alpin 5.

Zu einem Lawinenabgang kam es am Vormittag indes auch in Nauders im Bezirk Landeck im Oberland. Das Schneebrett ging nahe der Zirmbahn im freien Skiraum ab. Auch hier wurde eine Person verschüttet, diese konnte sich aber selbst befreien und blieb ersten Informationen zufolge unverletzt, sagte ein Sprecher der Leitstelle Tirol zur APA. Der Rettungseinsatz wurde inzwischen wieder beendet.

Lawinenwarnstufe 4 am Mittwoch in Tirol

Nach teils großen Schneemengen herrschte in weiten Teilen Tirols am Mittwoch, vor allem in höheren Lagen, große Lawinengefahr. Der Lawinenwarndienst gab verbreitet Warnstufe 4 aus, die zweithöchste der fünfteiligen Skala.