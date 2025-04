Mann in Myanmar fünf Tage nach Beben aus Trümmern geborgen

Von: APA/AFP

Fünf Tage nach dem verheerenden Erdbeben in Myanmar ist ein Mann aus den Trümmern geborgen worden. Der 26-Jährige sei kurz nach Mitternacht von einem Team türkischer und einheimischer Rettungskräfte aus den Trümmern eines Hauses in Naypyidaw befreit worden, so die Feuerwehr und die regierende Junta am Mittwoch mit. Das Erdbeben der Stärke 7,7 hatte sich am Freitag 16 Kilometer nordwestlich der myanmarischen Stadt Sagaing ereignet, mehr als 2700 Menschen kamen dabei ums Leben.