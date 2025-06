Mann nach Attacke auf Polizisten in NÖ erschossen

Tödlicher Schuss in Niederösterreich

Von: apa

In St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist am Mittwochnachmittag während einer Amtshandlung ein tödlicher Schuss gefallen. Ein Mann unter Verdacht des Diebstahls hatte Beamte mit einem Messer attackiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein Uniformierter habe von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Der Angreifer wurde tödlich getroffen.

Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Niederösterreich hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Amtshandlung bzw. die Prüfung des Schusswaffengebrauchs wird von der neu gegründeten, unabhängigen Stelle im Innenministerium, dem Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung übernommen. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ist ebenfalls eingebunden.

Zu dem Zwischenfall war es gegen 15.00 Uhr gekommen. St. Aegyd am Neuwalde ist eine Marktgemeinde mit knapp 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.