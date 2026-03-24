Mathetagung im NOI: Neue Ansätze für Unterricht im Fokus

Von: mk

Bozen – Am 24. März hat im NOI Techpark zum ersten Mal die Tagung “Stati generali della matematica” über den Mathematikunterricht in den italienischen Schulen des Landes stattgefunden. Im Mittelpunkt standen neue Ansätze für den Mathematikunterricht, die in Vorträgen und Workshops von Expertinnen und Experten vorgestellt und vertieft wurden. Ziel ist es, den Unterricht weiterzuentwickeln und an die aktuellen Bildungsanforderungen anzupassen.

Die Tagung bot Gelegenheit, die Rolle der Mathematik für die Entwicklung von logischem, kritischem und kreativem Denken zu reflektieren. Zudem wurde die Bedeutung der Fachsprache sowie der Zugang der Schülerinnen und Schüler zur Mathematik für den Bildungserfolg hervorgehoben, auch im Hinblick auf unterschiedliche Lernprozesse in den einzelnen Schulstufen.

“Es ist wichtig, in eine Lernmethodik zu investieren, die unsere Kinder und Jugendlichen motiviert und begeistert”, betont der Landesrat für italienische Bildung und Kultur Marco Galateo. “Mathematik und logisches Denken sind ein Schlüssel zum Verständnis der Welt: Die Unterstützung und Weiterbildung der Lehrpersonen schaffen die Grundlage für eine starke Schule”, so Galateo.

Der italienische Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta unterstrich den Wert der Veranstaltung als Gelegenheit für die berufliche Weiterentwicklung und den Austausch bewährter Praktiken. “Die aktive Beteiligung der Lehrpersonen zeigt den Willen, den Unterricht weiterzuentwickeln und stärker an die Bildungsbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen”, sagte Gullotta.