Medizinstudium an der PMU Salzburg: Letzter Infotag am 8. April

Bozen/Salzburg – Das Land Südtirol finanziert für das kommende Studienjahr 25 Plätze in Humanmedizin an der Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg. Die Anmeldungen laufen noch bis 11. April.

Jene Kandidatinnen und Kandidaten, die die Finanzierung in Anspruch nehmen, verpflichten sich nach ihrem Abschluss für mindestens vier Jahre in Südtirol zu arbeiten. Voraussetzung für die Finanzierung ist der Zweisprachigkeitsnachweis auf Niveau C1.

Am Freitag, 8. April organisiert die PMU Salzburg von 11:00 bis 12:30 Uhr einen Infotag für interessierte Bewerberinnen und Bewerber. Die Veranstaltung findet in Präsenz sowie online statt. Anmeldungen dazu sind auf der Webseite der Universität möglich. Anschließend an die Veranstaltung stehen Expertinnen und Experten des Amtes für Gesundheitsordnung für Fragen rund um die Finanzierung des Landes bereit.

Nähere Informationen zur Finanzierung des Studienplatzes erteilt das Landesamt für Gesundheitsordnung (E-Mail: gesundheitsordnung@provinz.bz.it, Birgit Schmid: Tel.: +39 0471 418154 und Josefine Spitaler: Tel.: +39 0471 418150) und sind auf dem Internetportal der Abteilung Gesundheit abzurufen.