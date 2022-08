Mehr als 200 Feuerwehreinsätze – das Unwetter in Bildern

Bozen – In Südtirol haben am Freitag starke Unwetter gewütet. Mit bis zu knapp 100 Millimeter Niederschlag in nur einer Stunde in St. Martin in Thurn haben die heftigen Gewitter in verschiedenen Landesteilen Schäden verursacht. Pflersch, Olang-Geiselsberg, das Gadertal, St. Vigil in Enneberg, Rasen-Antholz, Tschengls, Martelltal und Bruneck waren dabei am stärksten betroffen.

Glücklicherweise wurden keine Verletzten verzeichnet. Ab den Nachmittagsstunden wurden landesweit 50 Freiwillige Feuerwehren zu mehr als 200 Einsätzen gerufen, bei denen rund 1000 Freiwillige Feuerwehrleuten im Einsatz standen.

Diese wurden in Pflersch auch durch die Berufsfeuerwehr Bozen mit Baggern unterstützt. Das für die Überwachung der Situation an den Wasserläufen zuständige Personal der Wildbachverbauung war ebenso vor Ort, um im Notfall die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen in die Wege zu leiten.

Im Laufe des heutigen Tages wird es in allen betroffenen Gebieten Lokalaugenscheine geben, um sich ein Gesamtbild vom Ausmaß der Schäden zu verschaffen.