Mehr FSME-Fälle in Südtirol

Bozen – In Südtirol haben die Fälle von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zugenommen. Die Krankheit wird durch Zeckenstiche übertragen.

Die Symptome sind vielfach grippeähnlich. In manchen Fällen kommt es allerdings zu einer Hirnhautentzündung. Bei einem Großteil der infizierten Personen treten jedoch keine Krankheitsanzeichen auf.

Der Anstieg der Temperaturen begünstigt auch die Verbreitung von Zecken, die sich in der Regel vom Gebüsch, von Bäumen oder von hohem Gras auf Menschen und Tiere herabfallen lassen. Obwohl Zecken bis zu einer Höhe von 2.000 Metern über dem Meeresspeigel nachgewiesen wurden, gibt es auch eine gute Nachricht: Ab einer Höhe oberhalb von 1.000 Metern kommen keine mit FSME infizierten Zecken vor.

Im Winter ziehen sich die Blutsauger unter dem Boden zurück. In Südtirol sind Zecken vor allem auf der orografisch rechten Seite der Etsch, in der Umgebung von Bozen, im Unterland und im Überetsch und besonders in Pfatten verbreitet.

Dort wurden bislang auch am meisten FSME-Fälle registriert. Der Sanitätsbetrieb gibt allerdings Entwarnung: Auch wenn die Fälle zunehmen, gebe es noch keinen Grund, Alarm zu schlagen.