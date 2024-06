Mehrere Tote bei Zugkollision im Nordosten Indiens

Von: APA/AFP

Bei einem Zugsunglück sind in Indien mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 39 Passagiere wurden nach Polizeiangaben verletzt, als ein Expresszug und ein Güterzug am Montag im Bundesstaat Westbengalen kollidierten. Mehrere Waggons des Passagierzugs entgleisten und stürzten um. Die Rettungskräfte schlossen nicht aus, dass noch weitere Personen unter den verunglückten Waggons eingeklemmt waren.

Indien verfügt über eines der größten Eisenbahnnetze der Welt. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken. 1981 kamen rund 800 Menschen ums Leben, als ein Zug beim Überqueren einer Brücke im Bundesstaat Bihar entgleiste und in den darunterliegenden Fluss stürzte. Vor gut einem Jahr starben beim Zusammenstoß dreier Züge im Bundesstaat Odisha fast 300 Menschen. In den vergangenen Jahren investierte das Land große Summen in die Modernisierung des Schienennetzes.