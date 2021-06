Mehrstöckiges Gebäude nahe Miami Beach teilweise eingestürzt

Nahe Miami Beach im US-Staat Florida ist ein mehrstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Es seien mehr als 80 Einheiten im Einsatz, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag (Ortszeit) via Twitter mit. Das Unglück ereignete sich demnach in Surfside in Strandnähe. Angaben über mögliche Opfer wurden nicht gemacht. Über die Ursache des Einsturzes war zunächst von offizieller Seite ebenfalls nichts bekannt.

Der örtliche Sender NBC 6 South Florida veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie Feuerwehrleute einen Buben aus den Trümmern des Gebäudes retten und auf eine Trage legen. Unbestätigten Berichten zufolge wurden neun Menschen in Krankenhäuser gebracht. Wie viele Menschen sich zum Unglücks-Zeitpunkt in dem Haus befanden, ist nicht bekannt. In Medienberichten hieß es, das Gebäude sei gegen 02.00 Uhr morgens Ortszeit teilweise eingestürzt, die Bewohner seien im Schlaf von dem Unglück überrascht worden.

Bei dem Gebäude soll es sich um ein zwölfstöckiges Wohnhaus mit Meerblick handeln, das als Champlain Towers bekannt ist. Es sei in den 1980er-Jahren gebaut worden und habe mehr als 100 Wohnungen, schrieb die Zeitung “The Miami Herald”. Mehrere Hundert Retter seien im Einsatz. Ein Bewohner eines Nachbarhauses sagte dem Sender CBS 4 Miami, er habe ein Krachen gehört und gedacht, es handle sich um einen Sturm.

Auf Bildern im Netz waren in der Dunkelheit eine abgebrochene Fassade und zahlreiche Trümmer und Möbelstücke aus dem Haus zu sehen. Die Gegend sei weiträumig von der Polizei abgesperrt worden, hieß es weiter. “Ich weise alle an, sich von dem Gebiet fernzuhalten, damit die Feuerwehr ihre Arbeit machen kann”, sagte ein Polizeisprecher laut Medienberichten. Miami Beach mit seiner berühmten Promenade, dem “Ocean Drive”, sowie den weißen Sandstränden und Palmen ist auch bei Touristen sehr beliebt.