Meran: 82-jähriger Mann schwer verletzt

Frontalzusammenstoß in Obermais

Meran – In Obermais in Meran ist es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Gegen 21.30 Uhr ist ein 82-jähriger Mann mit seinem Kleinmotorrad frontal gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer geprallt.

Der Senior zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Er wurde vor Ort erstversorgt und ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz waren der Notarzt und das Weiße Kreuz. Die Carabinieri führten die Unfallerhebungen.