Meran: Anrainer des Wolkenstein-Viertels in Sorge

Meran – Im Wolkenstein-Viertel in Meran sind Anrainer und die Betreiber von Gastlokalen in Sorge. In den vergangenen Tagen und Wochen gab es diverse Einbruchsdiebstähle in Bars oder Garagen, berichtet die Zeitung Alto Adige.

So wurde etwa die Bar “Monopol” vor einigen Wochen Ziel der unbekannten Täter. Sie konnten aus dem Waren im Wert von rund 30.000 Euro entwenden. Darunter fallen etwa Rubbellose und Tabakwaren. Nun wurde auch die Bar “Meran 2000” und “Da Gino” von Übeltätern heimgesucht. Auch diverse Garagen, die von der Straße aus zugänglich sind, wurden aufgebrochen. Räder oder Werkzeug kamen dabei abhanden.

Mittlerweile sind die Anrainer vorgewarnt und lassen keine Dinge von Wert mehr in den Garagen. Auch die Barbetreiber rüsten sich für mögliche weitere Einbrüche, nachdem auch aus dem Lager der Bar “Meran 2000” – einer Garage im Untergeschoss – Getränke im Wert von 600 Euro gestohlen wurden. Die Betreiberin der Bar hat das Lager nun geräumt und eigenen Angaben zufolge 2.000 Euro in den Einbruchschutz investiert. Anzeige hat sie allerdings nicht erstattet.

Auch wenn die Täter in der Bar “Da Gino” nur ein paar Euromünzen vorgefunden waren, haben die Betreiber in diesem Fall Anzeige erstattet. Für sie ist es eine bittere Erfahrung gewesen, die sie hoffen, nicht noch einmal durchmachen zu müssen.